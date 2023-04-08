МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Комитет по надзору палаты представителей США запросил у крупнейших американских банков финансовые счета семьи президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщает канал Fox News. Байден призвал устранить слабый надзор за банками времен Трампа

В заявлении говорится, что "комитет по надзору повестками запросил финансовую документацию у Bank of America, Cathay Bank, JPMorgan Chase, HSBC USA N.A., а также бывшего делового партнера Хантера Байдена Мервина Яна".

В то же время отмечается, что председатель комитета, республиканец Джеймс Комер, обвинил демократа Джейми Раскина в "сливе" данных о повестках в СМИ в "дешевой попытке помешать сотрудничеству с другими свидетелями".