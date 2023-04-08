Конгресс запросил у банков финансовую документацию семьи Байдена
Fox News: конгрессмены запросили у банков США финансовую документацию семьи Байдена
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Комитет по надзору палаты представителей США запросил у крупнейших американских банков финансовые счета семьи президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщает канал Fox News.
В заявлении говорится, что "комитет по надзору повестками запросил финансовую документацию у Bank of America, Cathay Bank, JPMorgan Chase, HSBC USA N.A., а также бывшего делового партнера Хантера Байдена Мервина Яна".
В то же время отмечается, что председатель комитета, республиканец Джеймс Комер, обвинил демократа Джейми Раскина в "сливе" данных о повестках в СМИ в "дешевой попытке помешать сотрудничеству с другими свидетелями".
https://1prime.ru/banks/20230408/840322191.html
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