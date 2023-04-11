МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Россияне по итогам прошлого года стали чаще допускать технические просрочки: объем кредитов с просроченной задолженностью менее 30 дней вырос в прошлом году сильнее всего — на 36,7%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. Названы "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться

Кредитный портфель российских банков по итогам прошлого года достиг 27,4 триллиона рублей против 25 триллионов рублей в 2021 году. При этом объем ссуд без просроченных платежей вырос за год на 8,9% — до 25,6 триллиона рублей, а с просрочкой — на 19%, до 1,8 триллиона рублей.

Самым быстрорастущим сегментом просроченных кредитов была "легкая" задолженность, то есть просроченная на срок менее 30 дней, — за год она прибавила 36,7% и достигла рекордных 312,8 миллиарда рублей. Предыдущий максимум в этой группе фиксировался по итогам 2014 года на уровне 278,2 миллиарда рублей. Одновременно ссуды с просрочкой в 30-90 дней выросли на 32% — до 176,9 миллиарда рублей, а "плохие" долги — на 14%, до 1,3 триллиона рублей.

"Такая просроченная задолженность в 30 дней свидетельствует о том, что заемщик столкнулся с временной финансовой трудностью. При этом стабильная ситуация в сегменте 90+ говорит, что подавляющее большинство решает эту проблему в течение достаточно короткого срока", — прокомментировал РИА Новости президент СРО Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Сильнее всего "легкая" просрочка выросла у жилищных кредитов — в пять раз, до 39,3 миллиарда рублей и в ипотечных ссудах — на 36%, до 71,6 миллиарда рублей. Генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО "ФЛИП" Евгений Шавнев отметил, что ипотечные заемщики стараются быть максимально дисциплинированными, поэтому такой резкий рост может объясняться техническими сложностями.

"Чаще все же проблема заключается в технических сложностях — заемщик уехал в другую страну и на время пребывания выпал платеж, а он забыл пополнить счет. В такие ситуации попадало около 20% тех, кто допускал пропуск платежа на несколько дней. Также нередко встречаются и технические сбои, когда деньги не успели дойти", — говорит он. При этом лишь 10% ипотечников забывали хоть раз внести платеж за все время обслуживания кредита, указывает Шавнев.

Гендиректор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин отметил, что в бюро в последнее время отмечают некоторый рост как объемов, так и доли просроченной задолженности по потребительским и ипотечным кредитам. "Однако ранние индикаторы качества вновь выдаваемых кредитов позволяют с осторожностью говорить о довольно приемлемом их кредитном качестве", — заключил он.