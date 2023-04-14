МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российские банки пока не собираются массово увеличивать максимальный срок ипотеки выше традиционных 30 лет, хотя на рынке уже можно встретить жилищный кредит на полвека, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. Юрист объяснил, как быстро переоформить недвижимость на супруга

Кредитные организации с прошлого года начали повышать предельный срок ипотеки. Так, например, в краснодарском "Кубань кредит" он подскочил сразу на 20 лет — до максимальных по рынку 50 лет. Приморский Примсоцбанк повысил верхнюю границу на "скромные" 5 лет — до 35 лет. Также поступил и системно значимый Росбанк, где объяснили такое решение повышением доступности ипотеки.

"В настоящий момент данная практика является скорее исключением, чем нормой кредитования. Согласно объединенным данным бюро кредитных историй, в четвертом квартале 2022 года ипотечные кредиты на срок более 30 лет составили менее 1% от всех выдаваемых ипотечных кредитов", — прокомментировали РИА Новости в ЦБ, добавив, что тем не менее эта практика позволяет снизить платеж по кредиту и, как следствие, долговую нагрузку.

Однако большинство участников рынка пока не видят причин для повышения максимального срока ипотеки выше стандартных 30 лет. "На наш взгляд, при текущих ставках жилищного кредитования этот уровень наиболее оптимален с точки зрения выгоды для клиента. При увеличении "верхней планки" заемная сумма будет не намного выше, платеж не намного ниже, а переплата – больше", — сообщили в ВТБ. Раскрыто, кто следит за вами дома помимо смартфона

Не считают необходимым поднимать срок и в Азиатско-тихоокеанском банке. "Как показывает практика, у ипотечных продуктов очень высокая доля досрочных погашений, то есть выданный изначально на 20 лет кредит по факту живет 7-10 лет", — отметил руководитель управления развития залогового кредитования АТБ Вадим Любушкин.

Также не планируют повышать планку Сбербанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банки "Открытие", "Дом.РФ", крымский РНКБ и "Уралсиб". При этом МКБ заявил, что следит за конъюнктурой рынка и будет принимать решение в зависимости от потребностей клиентов.

По данным ЦБ, средний срок ипотечного кредитования в России в последние несколько месяцев стабильно остается на уровне 24 лет. В то же время в части опрошенных агентством банков, в том числе РНКБ, "Дом.РФ" и МКБ, средний срок ипотеки составляет 22 года. Самый небольшой средний срок в АТБ, где он находится на уровне 18-20 лет, а самый продолжительный — в ВТБ, где он по итогам первого квартала достиг 25,5 лет против 23,7 в начале года.