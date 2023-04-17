МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 17 апреля, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 300-летию основания города Перми, сообщается на сайте регулятора. ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам в российских банках

"К юбилею города Банк России 17 апреля 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "300-летие основания г. Перми" серии "Города", — говорится в сообщении.

Диаметр монеты — 39 миллиметра, тираж — 3 тысячи штук. Монета имеет массу драгоценного металла 31,1 грамма (одну тройскую унцию), проба сплава — 925. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части —"Российская Федерация", в нижней — "Банк России", "3 рубля", "2023". Слева и справа расположено обозначение серебра по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. ЦБ ограничил операции по счетам восьми россиян из-за манипуляций на рынке

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения: вверху — герб Перми, в центре — Пермский театр оперы и балета, внизу — старинный Егошихинский завод и лента с надписью "Пермь" — на фоне выполненного в технике лазерного матирования вида на реку, портовые краны и промышленные сооружения; справа — рельефная надпись в две строки: "300 лет".

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, также напоминает ЦБ.