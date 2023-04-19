БУЭНОС-АЙРЕС, 19 апр — ПРАЙМ. Центробанки России и Венесуэлы работают над использованием платежной системы "Мир" в Венесуэле, скоро будут хорошие новости, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль журналистам после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Лавров: всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент

"Технические команды центральных банков России и Венесуэлы и платежной системы "Мир" работают в двух направлениях – в части обмена финансовой информацией, чтобы двигаться в сторону отказа от применения доллара в сфере торговли, а также в части использования карточки "Мир" для платежей в Венесуэле", — сказал он.

"Это (обсуждение) развивается, оно будет частью обсуждения на высоком уровне в рамках межправительственной комиссии на следующей неделе в России. Скоро мы сообщим хорошие новости народам России и Венесуэлы", — добавил министр.

"Мир" — это российская национальная платежная система, оператором которой выступает АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). 100% акций НСПК принадлежит Банку России.