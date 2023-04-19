МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Кредиты, в том числе на жилье, уже в скором будущем будут выдавать, исходя из того, насколько перспективна профессия заемщика, следует из прогнозов Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе. Эксперт рассказала, в каких случаях невыгодно рефинансировать кредит

"Вообразите, что начинаете свой день с регистрации на рынке навыков. Вы получаете обновления о ценностях портфеля своих навыков, а затем просматриваете прогнозы о том, какие навыки, вероятно, повысят или понизят свою ценность", — предупреждает сайт WEF, известного также под названием "Давосского форума" как двигателя глобалистов.

"Такие проверенные навыки в вашем портфеле могут служить гарантией для запроса кредита или доказательством финансовой состоятельности в заявке на аренду жилья", — поясняют авторы публикации сайта всемирных глобалистов. Иными словами, люди вместо многолетнего накопления опыта и знаний в какой-то области, должны будут постоянно выбирать, какие навыки им потребуются для того, чтобы быть пригодными для корпораций, и менять их в зависимости от ценности гораздо быстрее, чем это было до сих пор.

К примеру, в 50-е годы в СССР были в почете военные, в 60-е многие пошли в инженеры, в перестройку и после нее стало выгодно идти в экономику, финансы и бизнес. В новом тысячелетии потребовались "айтишники", но этих профессий хватало на целое поколение, а теперь, видимо, все будет меняться при жизни человека много раз, если он хочет оставаться на "плаву".

Так, по данным WEF, сейчас приоритетны навыки в программировании на языке Java, облачные вычисления, свободное владение китайским языком. "Будущее может оказаться не таким далеким, как кажется. Стремительное развитие технологий ведет нас к пост-экономике знаний, в которой знания становятся эквивалентом валюты", — утверждает WEF. Набиуллина оценила отношение заемщиков к кредитным каникулам

"Природа работы постоянно изменяется, и лицам нужно приобретать новые навыки, чтобы отвечать требованиям меняющегося рынка. Последняя волна появляющихся технологий, в том числе искусственный разум, квантовые компьютеры и сеть интернета Web3, призвана ускорить перемены быстрее, чем когда либо, привести к переплетению навыков и технологий теснее как никогда ранее", — предвкушают авторы публикации.

В последний раз Всемирный экономический форум собирался в швейцарском Давосе с 16 по 20 января этого года, и российская делегация не принимала участие в нем. Весной прошлого года "Давосский форум" перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России.

Как заявил ранее владелец Twitter Илон Маск, WEF "все больше становится неизбранным мировым правительством, которое люди никогда не просили и не хотят".