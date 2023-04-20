МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Клиенты банков должны иметь возможность брать кредиты без страховки, однако такие кредиты могут быть дороже, это обусловлено экономически, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме. Набиуллина призвала банки возвращать ушедшие на счета мошенников деньги

"Действительно, навязывание страховки — это неприемлемая практика. И мы с этим боремся и готовы дальше бороться путем поведенческого надзора… Но решение банка не должно зависеть от согласия человека брать или нет страховку. У него всегда должна быть возможность брать кредит без страховки", — заявила она.

Набиуллина отметила, что кредиты для которых не оформляется страхование, как правило, дороже. Причина в том, что банк страхует риск невозврата кредита. Чем меньше риск, тем меньше ставка. "То есть это экономически обосновано", — объяснила она.

Страхование может заинтересовать не только банк, но и гражданина, который страхует свою ответственность. "Она может позволить погасить задолженность, не лишиться квартиры… Поэтому полный запрет (банкам привязывать страхование жизни и здоровья к кредитным продуктам — ред.) он лишит возможности выбора граждан", — заключила Набиуллина.