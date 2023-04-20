МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Корпоративное кредитование в России показывает значительный рост второй месяц подряд, увеличившись в марте на 1,5%, как и в феврале, розничное кредитование в марте выросло на 1,8% к февралю, когда этот показатель составил 1%, следует из материалов Банка России. ЦБ заявил о смягчении регулирования по кредитованию значимых проектов

"Значительный рост корпоративного кредитного портфеля сохраняется второй месяц подряд (прирост на 0,9 триллиона рублей, или 1,5%), в феврале 1,5%", — сказано в сообщении.

Были прокредитованы компании широкого круга отраслей, наиболее значимо – горная металлургия, нефть и газ, торговля, фармацевтика, а также строительство жилья, указывает ЦБ. Росли только кредиты в рублях, тогда как валютный портфель продолжает сжиматься (снижение на 1,3%).

Кредиты населению в марте выросли на 1,8%, следует из статистики регулятора. "В марте, после умеренного роста в январе – феврале (+0,5%), потребительское кредитование оживилось – темпы выросли до 1,4%, что в целом соответствует среднемесячному приросту 2021 года (+1,5%)", — сообщил также ЦБ.

Это может быть связано с возросшей потребительской активностью, а также с некоторым смягчением требований банков к качеству заемщиков, пояснил регулятор.