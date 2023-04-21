МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. ВТБ выходит в новый для банка сегмент кредитного рынка и запускает оформление кредитов на малые суммы, ставка по такому продукту намного ниже средней по рынку МФО, сообщила пресс-служба кредитной организации. Финансист рассказала, чей вклад может заморозить банк

"ВТБ выходит в новый для банка сегмент кредитного рынка и запускает оформление кредитов на малые суммы. За время предварительного тестирования продукта объем их выдач превысил 300 миллионов рублей. Банк выдал 20 тысяч займов, средний чек по которым составил 14 тысяч рублей. До конца года ВТБ планирует выдать более 250 тысяч таких займов", — говорится в сообщении.

Минимальная сумма таких кредитов — 5 тысяч рублей, максимальная — 30 тысяч рублей, средства выдаются на любые цели, а срок — 11 месяцев. При этом подать заявку можно только через мобильное приложение ВТБ или интернет-банк.

"ВТБ запускает альтернативу традиционному микрокредитованию в малоизвестных организациях. Для нас это совершенно новый рынок, поэтому мы решили взять время для тестирования нового продукта. За пять месяцев работы мы готовы заявить о первых результатах", — прокомментировал заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ Евгений Благинин. Средства компаний в российских банках сократились в марте

Он добавил, что ставки по такому продукту выше, чем по стандартной линейке, но "намного ниже, чем средние ставки на рынке микрофинансовых организаций".

В марте ВТБ выдал более 142 тысяч потребительских кредитов на 100 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем в феврале.