МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. На Кубе рассчитывают, что российские туристы смогут расплачиваться в стране картами "Мир" уже в этом году, заявил посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья. Куба продолжит закупки российской нефти на прежнем уровне

"Мы уже, наверное, где-то год или чуть больше работаем над внедрением системы карт "Мир" в наших взаимных расчетах. Мы понимаем, что это очень удобно для туристов из России, которые приезжают на Кубу", — сказал РИА Новости посол.

"Немножко затянулся процесс в связи с техническими моментами. Мы надеемся, что в этом году точно мы это (карты "Мир" — ред.) внедрим", — отметил он.

Посол напомнил, что карты "Мир" уже можно частично использовать на Кубе — банкоматы начали их принимать для снятия наличных.

"Но нужно, чтобы карты работали в полном объеме. Есть желание, есть намерение работать над тем, чтобы завершить технические вопросы, которые позволят ее полное внедрение", — заключил кубинский дипломат.

Платежная система "Мир" 14 марта объявила о начале работы на Кубе. В настоящий момент с помощью этих карт можно снимать наличные в банкоматах — работа над полной функциональностью системы продолжается.

Посол России в Гаване Андрей Гуськов ранее сообщал в интервью РИА Новости, что подготовка к запуску на Кубе платежной системы "Мир" близка к завершению. Корреспондент РИА Новости сообщил 14 марта, что банкоматы в кубинской столице начали принимать карты "Мир".

Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

Вместе с тем посол сообщил, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в рамках своего визита в Россию в начале июня посетит Сочи, Москву и Санкт-Петербург.

"Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус посетит Россию с визитом в июне. В первую очередь он примет участие в совете глав правительств ЕАЭС, который пройдет в Сочи 7-9 июня. После чего он посетит с официальным визитом Москву, а затем отправиться на Санкт-Петербургский международный экономический форум", — сказал посол РИА Новости.

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Страной-гостем форума выступят Объединенные Арабские Эмираты.

В 2023 году в ЕАЭС председательствует Россия.