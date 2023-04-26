МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Объем розничных кредитов в России по итогам года вырастет на 17% и достигнет 33,5 триллиона рублей с учетом секьюритизации, сообщил журналистам зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Минимальная ставка по ипотеке от застройщиков выросла после мер Центробанка

"Мы пересмотрели наш прогноз и считаем, что стабильная экономическая ситуация обеспечит более активный рост розничного кредитования в России. Общий кредитный портфель по итогам года достигнет рекордных 33,5 триллиона рублей, увеличившись на 17%. Со своей стороны, мы поддержим движение к рекордному уровню и уже в первом полугодии планируем увеличить продажи в полтора раза", – заявил Печатников.

ВТБ в этом году фиксирует устойчивое восстановление потребительской активности на розничном рынке. По итогам первого квартала общерыночные продажи розничных кредитов на 19% превысили уровень прошлого года и на 8% – рекордный 2021 год, сказано в материалах банка.

По итогам первого квартала объемы выдачи розничных кредитов ВТБ превысили показатели за аналогичный период прошлого года и составили более 468 миллиардов рублей. Портфель кредитов физлиц вырос до 5,09 триллиона рублей, из которых 3,1 триллиона – ипотека.

Самый активный рост показало автокредитование – объем выдач увеличился в полтора раза и составил 22 миллиарда рублей. Спрос на кредиты наличными с начала года по объему вырос на 42% по сравнению с первым кварталом 2022 года. В сегменте ипотеки клиенты оформили более 44 тысяч кредитов на 228 миллиардов рублей, почти каждый второй – по программам с господдержкой.