МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный против скрытых комиссий при выдаче потребительских и ипотечных кредитов со страховкой — он обязывает раскрывать заемщику информацию о том, сколько из уплаченных им средств идет на обеспечение обязательств страховщика по договору. ВТБ ожидает роста розничного кредитования в России по итогам года

Так, документ обязывает страховщика указывать размер доли страховой премии, предназначенной для исполнения его обязательств, в договорах личного страхования, заключаемых при оформлении потребительских или ипотечных кредитов. В договор страхования включается, в том числе, комиссионное вознаграждение банку. Оно не возвращается в случае расторжения договора страхования.

Одобренный закон позволяет гражданам получать полную информацию о стоимости страховой услуги и адекватно оценивать риски возврата страховой премии при досрочном расторжении договора.

В заключении бюджетного комитета Совфеда отмечается, что коррупциогенные факторы в документе не выявлены. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.