2023-04-28T13:58:26+03:00
2023-04-28T13:58:26+03:00
2023-04-28T13:58:26+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230428/840495286.html
Центробанк повысил прогноз роста ипотечного кредитования в 2023 году
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. ЦБ РФ повысил прогноз роста ипотечного кредитования в России по итогам 2023 года до 13-17% с 12-16%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Центробанк ожидает, что темпы... ПРАЙМ, 28.04.2023
банки, финансы, новости, россия, цб рф, ипотека, кредитование, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз роста ипотечного кредитования в России по итогам 2023 года до 13-17% с 12-16%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Центробанк ожидает, что темпы роста ипотечного кредитования в 2024 и 2025 году составят 10-15%.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, пятый раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.