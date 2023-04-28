МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз роста ипотечного кредитования в России по итогам 2023 года до 13-17% с 12-16%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Центробанк повысил прогноз роста кредитования юридических и физических лиц

Центробанк ожидает, что темпы роста ипотечного кредитования в 2024 и 2025 году составят 10-15%.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, пятый раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.