МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) объявило о внесении в перечень международных "спонсоров войны" венгерской банковской группа OTP Bank Group из-за того, что она предоставляет льготное кредитование российским военным. Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявил глава МИД Венгрии

"НАПК внесло OTP Bank в список международных спонсоров войны", — сказано в сообщении агентства в телеграм-канале.

Как сообщает НАПК, ОТП Банк, работающий в России, входит в международную финансовую группу ОТП (OTP Group), которая имеет дочерние банки на Украине, в Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии. Штаб-квартира OTP Group находится в Будапеште.

Ведомство называет ОТП Банк одним из ведущих банков на российском рынке финансовых услуг. Агентство утверждает, что банк предоставляет льготные условия кредитования российским военным, что послужило причиной внесения группы компаний в список "спонсоров войны".

Ранее НАПК уже объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.