МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Телефонные мошенники используют новую уловку для обмана россиян — теперь они пытаются убедить клиентов банков в том, что от их имени поступила заявка на кредит, она одобрена Банком России и разослана по всем кредиторам, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт. Между тем никаких одобрений от ЦБ для кредитных заявок не требуется. ЦБ раскрыл число жалоб на мошенников, представляющихся его сотрудниками

Журналисту агентства поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из крупнейших банков РФ. Он заявил, что на имя корреспондента есть заявка на кредит, которая ранее была одобрена Банком России и разослана по всем кредитным организациям.

Звонивший также предложил проверить в мобильном приложении наличие этой заявки, а когда выяснилось, что ее там нет, настаивал, что "во внутренней системе банка" он ее видит. Одновременно неизвестный пытался выведать у собеседника информацию, сколько денег у него на счете и в каких банках он обслуживается.

Адвокат и партнер ООО "Правовая группа" Владимир Шалаев отметил, что данный звонок поступил от мошенника. "Мошенники часто ссылаются на ЦБ, так как регулятор вызывает доверие на подсознательном уровне", — заявил эксперт.

В Банке России накануне сообщили агентству, что в последнее время злоумышленники для хищения денег у граждан стали чаще применять мошеннические схемы, в которых так или иначе упоминается регулятор. Так, мошенники представляются "сотрудниками Центробанка", предлагают "перевести деньги на специальный "безопасный" счет в Центробанке" и так далее.

В ЦБ уже поступило около 2 тысяч обращений граждан, которые либо столкнулись с попытками хищения денег таким способом, либо пострадали из-за подобных мошеннических схем, отмечал регулятор.