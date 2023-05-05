МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Количество поступивших в Центробанк России жалоб на кредитные организации снизилось в прошлом квартале на 7,4% в годовом выражении, до 41,2 тысячи, сообщил регулятор. Мошенники стали убеждать россиян, что ЦБ одобрил их заявку на кредит

"За январь-март 2023 года количество жалоб в отношении кредитных организаций составило 41,2 тысячи, что на 7,4% ниже аналогичного показателя 2022 года. Снижение в основном произошло за счет "санкционных" жалоб, число которых сократилось примерно с 6 тысяч до 1 тысячи", — говорится в сообщении на сайте ЦБ. Кроме того, всего Банк России получил 89 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 2,5% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Число жалоб на страховщиков сократилось на 8%, если не учитывать шаблонные жалобы на исправление коэффициента бонус-малус. Эти массовые обращения оформляются посредниками за плату, но заведомо не предполагают решения проблемы заявителя, так как в них нет данных о полисе ОСАГО, отмечается в релизе.

Из-за участившихся обращений людей, на имя которых мошенники взяли займы, на 36,8% увеличилось количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Для решения этой проблемы введена обязанность МФО комбинировать несколько способов проверки личности заемщиков. Также рассматривается законопроект о праве граждан вводить и снимать самозапреты на оформление кредитов и займов.

Еще одна причина роста жалоб на МФО — необоснованные жалобы на навязывание дополнительных услуг и требования пересчета задолженности, направленные под влиянием недостоверной информации в интернете, считают в ЦБ. При этом в 1,8 раза уменьшилось количество жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг, что в основном объясняется сокращением в два раза "санкционных" жалоб на брокеров.

"В структуре жалоб на мисселинг (+3,5%) выделяется накопительное (+50,7%) и инвестиционное (+8,5%) страхование жизни. Но в основном обращения касаются полисов, которые были приобретены в предыдущие годы и доход по которым оказался ниже ожиданий. В то же время стало меньше поступать жалоб на продажу под видом вкладов продуктов и услуг брокеров и доверительных управляющих",- заключили в ЦБ.