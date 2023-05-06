СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — ПРАЙМ. Более 425 миллионов рублей кредитов получили представители малого предпринимательства Крыма с момента начала работы Сбербанка на полуострове, сообщила в субботу журналистам руководитель пресс-службы банка Полина Тризонова. Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на два процента

Первое в Крыму отделение Сбербанка открылось в Ялте в субботу, оно расположено на Советской площади.

"С момента начала обслуживания Сбербанком юридических лиц в Крыму работающие на полуострове компании малого бизнеса получили кредиты на сумму свыше 425 миллионов рублей", — сказала Тризонова.

Банк уже открыл более 500 расчетных счетов для предпринимателей Крыма, а также провел более 750 личных встреч с клиентами, отметила она.

По словам представителя банка, Сбербанк рассматривает возможность расширения сети в Севастополе, Симферополе, Керчи, Евпатории, Феодосии и Ялте. Планируется значительно нарастить количество банкоматов в Ялте, Симферополе и Севастополе, также они появятся в других городах — Феодосии, Евпатории, Керчи, Алуште, Судаке, Гурзуфе.