ПАРИЖ, 11 мая — ПРАЙМ. Французская банковско-финансовая группа BNP Paribas больше не будет предоставлять финансирование для разработки новых нефтяных и газовых месторождений, говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте организации. Мировые цены на нефть показывают умеренный рост

"Банк BNP Paribas больше не предоставляет финансирования, нацеленного на проекты по разработке новых нефтяных или газовых месторождений, какими бы ни были условия финансирования, и соответственно обновил свою секторальную политику", — сказано там.

Отмечается, что организация привержена поставленной цели увеличить долю финансирования низкоуглеродных проектов в энергетическом секторе до 80%.

BNP Paribas образован в 2000 году в результате слияния Banque Nationale de Paris (BNP) и инвестиционного банка Paribas. Штат сотрудников составляет почти 190 тысяч человек в 65 странах, из них 145 тысяч — в Европе.