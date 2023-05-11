ПАРИЖ, 11 мая — ПРАЙМ. Французская банковско-финансовая группа BNP Paribas больше не будет предоставлять финансирование для разработки новых нефтяных и газовых месторождений, говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте организации.
"Банк BNP Paribas больше не предоставляет финансирования, нацеленного на проекты по разработке новых нефтяных или газовых месторождений, какими бы ни были условия финансирования, и соответственно обновил свою секторальную политику", — сказано там.
Отмечается, что организация привержена поставленной цели увеличить долю финансирования низкоуглеродных проектов в энергетическом секторе до 80%.
BNP Paribas образован в 2000 году в результате слияния Banque Nationale de Paris (BNP) и инвестиционного банка Paribas. Штат сотрудников составляет почти 190 тысяч человек в 65 странах, из них 145 тысяч — в Европе.
https://1prime.ru/banks/20230511/840572710.html
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