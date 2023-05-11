С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — ПРАЙМ. Банк России при внедрении цифрового рубля будет действовать таким образом, чтобы его использование не оказало влияние на стоимость кредитов в стране, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Аксаков допустил появление иностранных инвесторов на рынке ЦФА

"Если взаимосвязь между нашей ключевой ставкой и кредитными ставками в экономике в результате внедрения цифрового рубля как-то изменится, то мы это будем учитывать, определяя уровень ключевой ставки с тем, чтобы в итоге кредитные ставки были бы такие же, как и без цифрового рубля. В этом смысле на макроэкономические условия внедрение цифрового рубля не повлияет", — сказал он на сессии в ходе Петербургского международного юридического форума.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.

ЦБ РФ заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же, как нет срока годности у безналичных или наличных денег.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.