МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО Росбанк на уровне ruААА со стабильным прогнозом, следует из релиза агентства. АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Совкомбанк лизинг"

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО Росбанк на уровне ruААА со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, умеренно высоким качеством активов, приемлемыми оценками рентабельности и ликвидной позиции, а также высокой оценкой качества корпоративного управления. Банк обладает системной значимостью для российской банковской системы, что обеспечивает высокую вероятность предоставления экстраординарной поддержки", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что банк располагает широкой клиентской базой в сегментах кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса и населения, обладает высоким уровнем диверсификации бизнеса, в большинстве основных операционных сегментов банк занимает сильные конкурентные позиции. География деятельности оценивается как широкая — региональная сеть включает более 170 структурных подразделений, при этом банк ведет активную работу по смещению фокуса деятельности на дистанционное обслуживание клиентов и рост онлайн-продаж.

По данным агентства, банк имеет портфель ценных бумаг, представленный долговыми бумагами высоконадежных эмитентов — доля эмитентов с рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале "Эксперт РА" в портфеле составила более 90%.

"Банк имеет адекватный запас балансовой ликвидности. Агентство позитивно оценивает высокую диверсификацию ресурсной базы по кредиторам и по источникам фондирования… ликвидная позиция банка находится в высокой зависимости от стабильных остатков на счетах клиентов срочностью до 30 дней, однако наблюдается высокая историческая стабильность и положительная средняя динамика средств на клиентских счетах", — говорится в сообщении.