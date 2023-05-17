МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Объем кредитов, оформленных мошенниками на россиян в банках, в начале мая снизился вдвое по сравнению с мартом этого года, когда был пик активности аферистов, сообщила пресс-служба ВТБ. Адвокат раскрыл, в каком случае можно вернуть украденные мошенником деньги

"Банки постоянно модернизируют способы защиты клиентов от мошенников, в том числе способы оформления кредитов, идентификацию в контакт-центре, условия денежных переводов, расширение перечня событий в рамках программы страхования от мошенничества. В результате объем кредитов, оформленных мошенниками во всех каналах обслуживания, снизился вдвое к пиковому значению этого года, а количество пострадавших клиентов в цифровых каналах уменьшилось на треть", — приводится комментарий старшего вице-президента, руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Никиты Чугунова.

По его словам, пик мошеннической активности в этом году пришелся на март, в частности ВТБ зафиксировали 760 тысяч атак злоумышленников. В дальнейшем этот показатель последовательно сокращался, достигнув в майские праздники значений начала года.

По данным банка, в майские праздники число обращений в контакт-центр и чат банка по темам, связанным с активностью мошенников, составило около 70 тысяч, что на 55% ниже апреля и на 65% – пикового значения в марте.

"Всего с января по апрель ВТБ помог спасти от мошенников средства более 38 тысяч клиентов, вовремя заблокировав переводы на 165 тысяч рублей в среднем на каждого из них. Объем спасенных средств на счетах клиентов превысил 6,3 миллиарда рублей — это на 70% больше, чем за аналогичный период 2022 года", — рассказали в банке.