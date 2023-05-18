МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Депутаты сената (верхней палаты парламента) Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили закон о ратификации соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает корреспондент РИА Новости. Россия ратифицировала соглашение об аудиторской деятельности в ЕАЭС

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана 26 апреля принял этот закон.

Ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщала, что цель документа — облегчить гражданам и коммерческим компаниям союза доступ к кредитным продуктам на всей территории ЕАЭС и предоставить банкам доступный и объективный инструментарий для справедливой оценки кредитного риска потенциальных заемщиков.

После вступления соглашения в силу граждане и компании стран союза получат возможность на равных условиях обращаться за получением банковских кредитов на территории евразийской "пятерки", что придаст дополнительный импульс развитию трансграничного кредитования. Соглашение также даст возможность резидентам государств ЕАЭС получать свой кредитный отчет, находясь в другой стране союза. Механизм взаимодействия между кредитными бюро и полномочия финансовых регуляторов по регулированию и надзору за трансграничным обменом определены в документе.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Закон направляется на подпись главе государства.