МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Число обращений россиян к финомбудсмену, связанных с обменом валюты в банках, в первом квартале выросло в несколько раз, связанных банковскими вкладами – на 60%, а с банковскими счетами, электронными кошельками и переводами – на 33%, рассказал в интервью РИА Новости главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. ЦБ: банки останутся основным источником финансирования российской экономики

"Если говорить о кредитных организациях, то в отношении них в первом квартале 2023 года подано более 3 тысяч обращений – меньше на 3,4%. Как и прежде, наиболее массовой категорией остаются споры, связанные с потребительским кредитованием, хотя их количество относительно первого квартала 2022 года уменьшилось на 17%. Полагаем, что это связано со снижением кредитной активности граждан", — сказал он в рамках прошедшего XI Петербургского международного юридического форума.

"При этом наблюдается рост обращений, связанных с банковскими счетами, электронными кошельками и переводами – плюс 33%, банковскими вкладами – плюс 60% и обменными операциями — в несколько раз. Однако следует учитывать, что в абсолютном выражении число таких обращений остается незначительным", — уточнил Воронин.

Количество обращений в отношении микрофинансовых организаций в первом квартале осталось практически на прежнем уровне — около 1,5% от общего числа. Обращения, поданные в отношении негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов и ломбардов, совокупно составляют всего около 0,3%, также отметил он.

В целом, в первом квартале 2023 года в службу поступило чуть более 35 тысяч обращений потребителей финансовых услуг – на 1,3% меньше, чем годом ранее. Как представляется, это связано с общим снижением деловой активности, наблюдавшимся в течение 2022 года.

Полный текст интервью читайте в 11.00 мск на ria.ru.