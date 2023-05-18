МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в апреле вырос до рекордных 328,5 тысячи рублей, — это на 4,3% выше мартовского показателя и более чем вдвое больше аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Казахстан ратифицировал договор об обмене кредитными историями в ЕАЭС

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер выданных потребительских кредитов составил рекордные 328,5 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3% (в марте 2023 года — 315,1 тысячи рублей). Что касается аналогичного периода 2022 года, то по сравнению с ним "средний чек" потребкредита в апреле вырос еще существеннее — на 102,5%", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе самый большой средний размер выданных потребкредитов среди 30 лидеров в этом виде кредитования зафиксирован в Москве (548,4 тысячи рублей), Московской области (461,3 тысячи), Ханты-Мансийском АО — Югре (428,3 тысячи), Санкт- Петербурге (413,3 тысячи) и Ленинградской области (365,2 тысячи рублей).

А наибольшая динамика потребкредитов среди 30 лидеров по этому показателю отмечена в Тульской области (+10,9%), Ханты-Мансийском АО (+8,9%), Иркутской области (+8,8%), а также Красноярском крае (+8,3%) и Омской области (+8,1%). В то же время средний размер потребительского кредита снизился в Оренбургской области (-4,1%) и Удмуртии (-2,4%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц вырос на 4% и 4,9% соответственно.

"После небольшого снижения "среднего чека" потребительского кредита в январе, в следующие три месяца данный показатель существенно вырос, вновь достигнув рекордных значений… Во многом это объясняется тем, что, несмотря на консервативную, в целом, кредитную политику банков, "качественным" заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким "средним чеком", — прокомментировал директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

Определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительских кредитов и их параметрах по-прежнему остаётся значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика, также отметил Волков.