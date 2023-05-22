МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Экономисты ожидают более позднего перехода Федеральной резервной системы к понижению процентных ставок, а также повысили прогнозы относительно инфляции и силы рынка труда, показали результаты опроса, опубликованные в понедельник Национальной ассоциацией экономики бизнеса США (NABE). США сочли безосновательным запрет на закупку продукции Micron в Китае

Экономисты теперь полагают, что центральный банк США, где сейчас обсуждается необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, понизит ключевую ставку в 1-м квартале следующего года, показал опрос NABE. В феврале экономисты прогнозировали понижение ключевой ставки ФРС в 4-м квартале текущего года.

Прогноз экономистов относительно пикового уровня ключевой ставки не изменился и совпадает с ее текущим целевым диапазоном 5,00%-5,25%.

Мнения респондентов о том, начнется ли в экономике США рецессия, разделились, но срединный прогноз указывает на скромный рост американской экономики в 2024 году. В 4-м квартале 2023 года рост экономики США оставит 0,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, полагают экономисты.

Экономисты повысили прогноз инфляции в 2023 году. Теперь они ожидают годового роста индекса потребительских цен на 3,3% в 4-м квартале 2023 года против февральского прогноза его роста на 3,0%.

Респонденты улучшили оценки состояния рынка труда. По их мнению, в экономике США будет в среднем создаваться 142 00 рабочих мест в месяц. В феврале они оценивали темпы роста рабочих места в 102 000 в месяц.

Уровень безработицы, который сейчас составляет 3,4%, в этом году в среднем будет составлять 3,7%, считают экономисты. В феврале средний уровень безработицы в 2023 году прогнозировался на уровне 3,9%.