БУДАПЕШТ, 22 мая — ПРАЙМ. Будапешт не согласен на дальнейшее предоставление финансовой помощи Украине, пока венгерский банк OTP находится в списке "спонсоров войны", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Не только Венгрия: названы страны, которые могут покинуть Евросоюз

"Сегодня в Брюсселе ожидаются большие споры и сильное давление. Ведь на повестке дня совета по иностранным делам предложение о возмещении расходов поставки оружия Украине и предложение о санкциях", — написал он в Facebook* перед началом заседания и отметил, что позиция Венгрии ясна: Будапешт не может "дать свое согласие по вопросам, требующим новых финансовых и экономических жертв, пока Украина сохраняет крупнейший венгерский банк в списке международных спонсоров войны".

"Нам также любопытно, сделает ли сегодня наконец хоть кто-то прямое и четкое заявление о том, что глава Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) сказала президенту Украины (Владимиру Зеленскому) о поставках по трубопроводу "Дружба", — также отметил он.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт ждет от Киева и главы Еврокомиссии объяснений в связи с сообщениями о возможной остановке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию и другие европейские страны Европы.

Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Из-за этого Венгрия заблокировала транш в полмиллиарда евро на вооружение Киеву из Европейского фонда мира.

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