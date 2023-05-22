МИНСК, 22 мая — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Белоруссии сообщил, что с 31 мая ставка рефинансирования снижается с 10% до 9,75% годовых. Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко

"С 31 мая 2023 года ставка рефинансирования снижается с 10% до 9,75% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 11% до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 9% до 8,75% годовых", — говорится в пресс-релизе нацбанка.

Поясняется, что соответствующие решения приняты правлением Национального банка 22 мая по итогам заседания по денежно-кредитной политике.