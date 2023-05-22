АСТАНА, 22 мая — ПРАЙМ. Правительство Казахстана планирует разрешить банкам республики вывоз из страны наличные российские рубли, проект соответствующего постановления кабмина опубликован на портале "Открытые нормативные правовые акты". Казахстан ратифицировал договор об обмене кредитными историями в ЕАЭС

"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей", — говорится в документе.

Как ожидается, постановление будет введено в действие со дня его подписания и будет действовать до 1 января 2024 года.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, цель документа — вывоз банками второго уровня из наличных российских рублей для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках.

Указом президента от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" был запрещен вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США. Нацбанк тогда пояснял, что ограничения были введены в целях сохранения финансовой стабильности и снижения давления со стороны спекулятивного спроса, так как на фоне внешних шоков наблюдался рост спроса на наличную иностранную валюту в стране.

Позже регулятор сообщил, что из-за действующего запрета в банках республики скопились наличные рубли в объемах, превышающих спрос на внутреннем валютном рынке. На это повлияли главным образом такие факторы, как значительный объем приграничной торговли, а также свободное перемещение граждан стран ЕАЭС в туристических и иных целях внутри союза. В связи с этим правительство несколько раз давало разовые разрешения на вывоз российской валюты.