ЦБ: регулятор на заседании 9 июня продолжит оценивать целесообразность повышения ставки
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но это не предопределенное решение, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
Зампред регулятора Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что Банк России считает актуальным апрельский сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
"Мы, начиная с февральского заседания, говорим о том, что будем оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Такая наша риторика связана с тем, что мы видим преобладание проинфляционных рисков — рисков, связанных с рынком труда, с влиянием внешних факторов, с бюджетной политикой. С февраля прошло уже третье заседание, 9 июня будет еще одно. Да, на этом заседании мы будем оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но это не предопределенное решение", — сказал Тремасов, выступая на общественных консультациях по Обзору денежно-кредитной политики.
Он подчеркнул, что для регулятора важным будет оценка балансов рисков в экономике. "Мы будем пытаться понять, как этот баланс рисков сместился за прошедшее время. Вопрос повышения ключевой ставки может быть принят в том случае, если мы действительно увидим, что баланс рисков начинает сильно смещаться в сторону проинфляционных", — добавил директор департамента ЦБ.
Банк России в феврале ужесточил сигнал по ключевой ставке, заявив, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения на ближайших заседаниях. А в апреле регулятор уточнил сигнал по дальнейшим действиям: в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
https://1prime.ru/banks/20230522/840653409.html