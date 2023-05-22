МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но это не предопределенное решение, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. В ЦБ оценили вероятность наступления серьезного финансового кризиса в США

Зампред регулятора Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что Банк России считает актуальным апрельский сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Мы, начиная с февральского заседания, говорим о том, что будем оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Такая наша риторика связана с тем, что мы видим преобладание проинфляционных рисков — рисков, связанных с рынком труда, с влиянием внешних факторов, с бюджетной политикой. С февраля прошло уже третье заседание, 9 июня будет еще одно. Да, на этом заседании мы будем оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но это не предопределенное решение", — сказал Тремасов, выступая на общественных консультациях по Обзору денежно-кредитной политики.

Он подчеркнул, что для регулятора важным будет оценка балансов рисков в экономике. "Мы будем пытаться понять, как этот баланс рисков сместился за прошедшее время. Вопрос повышения ключевой ставки может быть принят в том случае, если мы действительно увидим, что баланс рисков начинает сильно смещаться в сторону проинфляционных", — добавил директор департамента ЦБ.

Банк России в феврале ужесточил сигнал по ключевой ставке, заявив, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения на ближайших заседаниях. А в апреле регулятор уточнил сигнал по дальнейшим действиям: в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.