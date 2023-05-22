БУДАПЕШТ, 22 мая — ПРАЙМ. Будапешт получил от Киева сообщение, что вопрос с внесенным в список "международных спонсоров войны" венгерским банком OTP будет решен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии потребовал от Киева и ЕК объяснения ситуации с "Дружбой"

"Что касается банка OTP, то я уже поднимал этот вопрос на последней неформальной встрече глав МИД в Стокгольме. Верховный представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель) сказал, что говорил об этом с украинцами, даже лично с главой МИД, тот пообещал выяснить. Сейчас я получил обещание от верховного представителя, что он еще раз укажет украинцам, что это проблема. Украинцы в курсе, что это серьезная проблема. Мы получили от них по разным каналам сообщение, что этот вопрос решат. Так что ждем этого", — сказал он. Его выступление транслировалось в социальной сети Facebook*.

Сийярто назвал ложными обвинения в адрес банка и подчеркнул что OTP не нарушал никаких международных правил.

Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Из-за этого Венгрия заблокировала транш в полмиллиарда евро на вооружение Киеву из Европейского фонда мира.

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