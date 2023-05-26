МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Требования к малому и среднему бизнесу по льготным кредитам нужно унифицировать, предложил глава Сбербанка Герман Греф в ходе форума "Опоры России". ЦБ ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высоким ПДН

"Давайте посмотрим, что происходит с точки зрения кредитования. Мы научились кредитовать малый бизнес не так давно….Сегодня у нас порядка 80% предприятий получают кредит за 2 минуты. Но если посмотреть в целом на Российскую Федерацию, только 8% предприятий имеют доступ к кредитованию….Какие проблемы: порядка 80% кредитов — это не автоматизированная часть, это кредиты с господдержкой, их автоматизировать нереально, потому-то все программы у нас, что называется hand made. Разные ведомства принимают эти программы и они с абсолютно разными условиями", — рассказал Греф.

"Вся поддержка малому бизнесу она сегодня крайне важна, но она очень сложна для реализации. Поэтому у нас предложение, конечно, серьезно посмотреть на это и унифицировать все меры поддержки", — добавил он.

По его словам, "Сбер" пару лет назад обсуждал с Минфином идею унификации мер поддержки для малого и среднего бизнеса в виде конструктора. "Для малого бизнеса мы этот конструктор сделали", — отметил Греф.

Сейчас в стране действует порядка 250 мер поддержки, и малые предприниматели зачастую не могут сориентироваться, "какие меры они могут использовать и куда обращаться, процедура сложные и так далее", обратил внимание глава "Сбера".

"Мне кажется, мы с вами дозрели до того, чтобы пересмотреть радикально эту ситуацию и унифицировать меры поддержки", — заключил Греф.