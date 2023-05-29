МИНСК, 29 мая — ПРАЙМ. Потенциал снижения ключевой ставки в Белоруссии близок к исчерпанию, заявили аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР). В Белоруссии ожидают роста ВВП страны по итогам полугодия

"В ближайшие месяцы ожидается сохранение низких месячных темпов роста потребительских цен, что будет формировать годовую инфляцию ниже 4-5%. Однако восстановление потребительского спроса и сохранение высоких темпов роста рублевой денежной массы свидетельствуют о том, что потенциал снижения ключевой ставки близок к исчерпанию", — говорится в макрообзоре ЕАБР, опубликованном в его телеграм-канале.

Там напоминается, что на прошлой неделе Национальный банк Белоруссии принял решение с 31 мая 2023 года снизить ставку рефинансирования до 9,75% с 10%. Подчеркивается, что в условиях отсутствия шоков нацбанк продолжает смягчение монетарной политики, как это и предполагалось аналитиками ЕАБР, — это пятое снижение ставки с начала года. В обзоре подчеркивается, что основным фактором выступает замедление годового роста цен: инфляция уменьшилась до 4,7% в годовом выражении в апреле с 6% в годовом выражении в марте.

В предыдущий раз центробанк Белоруссии снижал ставку рефинансирования 2 мая — до 10% годовых с 10,5%, а до этого — 3 апреля до 10,5% с 11%. Кроме того, ставка рефинансирования снижалась с 1 марта — до 11% с 11,5%, с 23 января — до 11,5% с 12% годовых. До этого ставка изменялась лишь весной прошлого года: с 1 марта 2022 года она была повышена до 12% с 9,25% годовых на фоне резкого обострения геополитической ситуации и западных санкций, введенных из-за российских действий на Украине.

В апреле глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что средний уровень ставки рефинансирования нацбанка в текущем году оценивается на уровне около 10%.