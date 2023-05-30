МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба. В Сбербанке рассказали, как хакеры помогают друг другу

"Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В отношении организации также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения служба оштрафовала банк на 600 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ", — говорится в сообщении.

В рекламе кредита Сбербанка крупным шрифтом указывалась и озвучивалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его получения (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и прочее), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени.

Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях кредита, определяющих его стоимость, поясняет ведомство.