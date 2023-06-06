МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Резервный банк Австралии во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до максимального за 11 лет уровня 4,10%, заявив, что повышение обеспечит большую уверенность в том, что инфляция вернется к целевому диапазону в разумные сроки. ЦБ Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку

В заявлении по итогам заседания РБА сказано, что для достижения целевого диапазона инфляции может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Рынки склонялись к тому, что центральный банк сделает паузу в цикле ужесточения, но учитывали в котировках 40-процентную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов.