МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Портфель кредитных карт, выданных российскими банками, продолжит расти на горизонте до 2025 года, однако рекордных темпов прошлого года достигнуть не удастся, следует из презентации руководителя направления по анализу и развитию стратегии департамента корпоративной стратегии и инноваций банка "Ренессанс банка" Андрея Михайлова. Российские банки выдали в мае рекордный объем автокредитов

"В этом году мы ожидаем, что темпы роста портфеля кредитных карт снизятся", — отметил Михайлов.

В его презентации отмечается, что в 2022 году темпы роста портфеля кредитных карт в целом по банковскому сектору достигли отметки в 21,8%. Это максимальное значение за период, проанализированный банком, — с 2017 года.

По итогам текущего года, согласно оценке банка, темп роста портфеля кредитных карт составит 14,4%, в 2024 году — 10,3%, в 2025 году — 9,1%.