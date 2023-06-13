МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Необеспеченное кредитование в России выходит на территорию устойчивого роста, а по итогам текущего года портфель таких кредитов может увеличиться на 15%, прогнозируют аналитики кредитно-рейтингового агентства АКРА. Раскрыто, кто чаще допускает просрочки по кредиту

"Необеспеченное кредитование начинает показывать устойчивый рост. В марте и апреле текущего года темпы роста превышали 1% — такого роста два месяца подряд не наблюдалось с конца 2021 года. Выдачи кредитов также возвращаются к докризисным значениям. Рост сегмента обеспечивается устойчивыми показателями социального развития, в частности, низким уровнем безработицы. В 2023 году рост портфеля необеспеченных кредитов превысит 15%", — говорится в исследовании АКРА о розничном кредитовании.

По мнению аналитиков, в случае сохранения стабильных условий операционной среды рост может достичь и 20%. Банки, специализирующиеся на развитии необеспеченного кредитования, обладают достаточно высоким уровнем капитализации, что позволит им активно наращивать выдачи без потери финансовой устойчивости.

В то же время аналитики обратили внимание на рост кредитной нагрузки населения. По мнению АКРА, ее дальнейшее усиление несет высокие риски снижения платежеспособности. Межстрановые сравнения, отмечают в агентстве, подтверждают относительно низкий уровень долговой нагрузки населения РФ.

"При этом населению России свойственна более высокая доля расходов на приобретение товаров первой необходимости по сравнению с рядом развитых стран мира, а также меньшая обеспеченность финансовыми и другими активами. Указанные факторы могут определять повышенную зависимость кредитоспособности населения РФ от уровня скрытой безработицы и стабильности социальных выплат и быть причиной повышенных рисков неплатежей в случае затяжного экономического спада", — добавили в АКРА.