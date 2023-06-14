С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Сбербанк думает над открытием до конца года еще нескольких офисов в Крыму в дополнение к существующим в Ялте и Севастополе, приоритетные города – Керчь и Симферополь, рассказал в интервью РИА Новости замглавы банка Станислав Кузнецов. Сбербанк в Крыму кредитовал малый бизнес на 425 миллионов рублей

Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте. Затем в мае появился еще один офис в Севастополе.

"Сейчас у нас работает два офиса на территории Республики Крым: в Ялте и Севастополе. Мы рассматриваем возможность открытия нескольких офисов в Крыму в этом году, приоритетные города – Керчь и Симферополь", — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ.

Кузнецов отметил, что сегодня банк видит высокий интерес со стороны местных предприятий — клиентами уже стали более 1300 компаний, работающих на полуострове. Банк также наращивает кредитный портфель корпоративных клиентов Крыма – бизнесу полуострова выдано кредитов на сумму более чем 700 миллионов рублей, добавил он.

Большой интерес проявляют и физлица, у которых пользуются популярностью вклады в рублях – общая сумма пассивов клиентов в Крыму сейчас приближается к миллиарду рублей. При этом потребительских кредитов выдано на сумму свыше 300 миллионов рублей, ипотечных – более чем на 360 миллионов рублей.

Кроме того, за первый месяц работы банка на полуострове клиенты Сбербанка совершили более 800 тысяч онлайн-переводов на сумму свыше 2 миллиардов рублей. При этом денежные переводы через отделения банка в Крыму востребованнее на 50-70%, чем в аналогичных отделениях юга России.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.