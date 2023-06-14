С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Мьянма начнет принимать карты российской платежной системы "Мир" к декабрю 2023 года, заявила РИА Новости глава Центробанка страны Тан Тан Све. "Тинькофф банк" предложил создать альтернативный "Мир"

"Мы уже обсудили партнерство между Центральным банком России и Центральным банком Мьянмы и подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно этому (документу), наши страны должны интегрировать свои платежные системы. Наш центральный банк и Платежный союз Мьянмы уже подписали соглашение о партнерстве в области платежных систем с Россией. Теперь нам лишь осталось обсудить техническую часть и взаимную сертификацию для подключения систем друг к другу, особенно для трансграничных платежей. После этого мы сможем начать использовать ваши карты "Мир" в Мьянме и наши карты в России. Реализация всего этого может занять некоторое время, но я рассчитываю, что это произойдет в декабре этого года", — сообщила Тан Тан Све на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она добавила, что "надеется на увеличение турпотоков из обеих стран" после окончательного принятия платежных систем.

ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.