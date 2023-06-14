МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Совкомбанк в 2022 году наращивал кредитование малого и среднего бизнеса как за счет органических выдач, так и благодаря мерам поддержки со стороны федеральных и региональных властей, рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума управляющий директор цифрового подразделения банка Ярослав Черешнев.

По его словам, порядка 30 процентов портфеля составили кредиты с субсидиями от государства. Чаще всего льготное кредитование получали сельхозпроизводители при поддержке Минэкономразвития и Минсельхоза (совокупно 1012 кредитов), по программе поддержке субъектов МСП Москвы (495 кредитов) и программе импорта приоритетной продукции (121 кредит).

«Сегмент МСП, несмотря на сложный год, показал хорошие результаты, как по объему выдач, так и по состоянию просрочки. Государственная поддержка послужила мощным триггером развития анализа, совершенствования процессов в банках. Формирование мощной команды, внедрение новаторских идей и подходов в нашем банке позволило достигать результатов, которые ранее показались бы фантастичными — 48,6 процентов одобрений, 300,6 миллиардов рублей кредитов за 2022 год», — отметил Черешнев.

Развитие рынка и здоровая конкуренция среди банков позволяют ставить амбициозные цели на текущий год. Среди них создание новых комфортных кредитных продуктов и некредитных сервисов. Кроме того, Совкомбанк намерен помочь с финансированием максимальному числу клиентов, а также запустить внутренние программы для испытывающих трудности, но продолжающих деятельность предпринимателей, добавил он.