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2023
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Набиуллина прокомментировала идею создания конкурента карте "Мир"
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. НАБИУЛЛИНА ЗАЯВИЛА НА ПМЭФ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ИМЕЕТ ПРОТИВ, ЕСЛИ БАНКИ РФ РЕШАТ СОЗДАТЬ КОНКУРЕНТА КАРТЕ "МИР" СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТА КАРТЕ "МИР" — УСТАРЕВШИЙ ПОДХОД, СЕЙЧАС... ПРАЙМ, 15.06.2023
банки, финансы, новости
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. НАБИУЛЛИНА ЗАЯВИЛА НА ПМЭФ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ИМЕЕТ ПРОТИВ, ЕСЛИ БАНКИ РФ РЕШАТ СОЗДАТЬ КОНКУРЕНТА КАРТЕ "МИР"
СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТА КАРТЕ "МИР" — УСТАРЕВШИЙ ПОДХОД, СЕЙЧАС КОНКУРЕНЦИЯ ИДЕТ УЖЕ МЕЖДУ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ ПЛАТЕЖЕЙ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
ПРИВАТИЗАЦИЯ НСПК ПОКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННА, НУЖНО ДОРАЗВИТЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНУЮ ПЛАТЕЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
Новость дополняется