МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. НАБИУЛЛИНА ЗАЯВИЛА НА ПМЭФ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ИМЕЕТ ПРОТИВ, ЕСЛИ БАНКИ РФ РЕШАТ СОЗДАТЬ КОНКУРЕНТА КАРТЕ "МИР"

СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТА КАРТЕ "МИР" — УСТАРЕВШИЙ ПОДХОД, СЕЙЧАС КОНКУРЕНЦИЯ ИДЕТ УЖЕ МЕЖДУ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ ПЛАТЕЖЕЙ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

ПРИВАТИЗАЦИЯ НСПК ПОКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННА, НУЖНО ДОРАЗВИТЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНУЮ ПЛАТЕЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

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