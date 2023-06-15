С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Банк России будет следить за быстрым ростом потребкредитования в стране, готов при необходимости здесь дополнительно ужесточить регулирование, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах ПМЭФ. ЦБ разрешил страховщикам заключать договоры с участием нерезидентов

"Мы будем следить за тем, как растет необеспеченное потребительское кредитование. Оно очень быстро растет, нам бы не хотелось, чтобы это было за счет увеличения высокорискованного кредитования. Если будет необходимость, готовы вернуться и к накоплению буферов по таким кредитам", — сказала она.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.