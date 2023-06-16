С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Российские банки по итогам текущего года на фоне регуляторных ужесточений нарастят выдачу ипотеки лишь на 2-4% — до 4,9-5 триллионов рублей, рассказала РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.

"Мы ожидаем небольшой рост объема выдач ипотечных кредитов по итогам 2023 года — в пределах 2-4%, до 4,9-5 триллиона рублей, при этом значительную поддержку рынку продолжат оказывать государственные льготные программы", — сказала она в кулуарах ПМЭФ.

Согласно данным ЦБ, в прошлом году выдачи ипотеки составили 4,8 триллиона рублей, а за январь-апрель текущего года — уже 1,8 триллиона рублей.

Чекурова напомнила, что база платежеспособных заемщиков в последние несколько лет практически не росла: многие граждане уже имеют кредиты или не обладают средствами для оплаты первоначального взноса.

В этих условиях широкое распространение в прошлом году получили программы от застройщиков по околонулевым ставкам или с пониженным первоначальным взносом, которые несут максимальные риски для банков. Однако сейчас ЦБ ужесточил регулирование таких выдач, что охлаждает спрос в этих наиболее рискованных сегментах.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.