МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российские банки, которые будут пользоваться регуляторными послаблениями ЦБ при кредитовании приоритетных для экономики проектов, за год могут выдать на них 2-3 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на 1,6 процента

Правительство РФ весной утвердило перечень направлений проектов, приоритетных для структурной трансформации экономики. Как отметила в середине апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина, банки по этой таксономии смогут ориентироваться при кредитовании проектов, так как по ним предусмотрено стимулирующее регулирование. Потенциал кредитования в рамках этого подхода она оценила в 10 триллионов рублей. ЦБ рассчитывает начать применять стимулирующее регулирование для кредитования высокотехнологичных компаний во второй половине этого года.

"Ожидаем, что потенциал кредитования в течение года составит 2-3 триллиона рублей. Условно, с 1 июля текущего года по 1 июля следующего года, а в целом программа может дать дополнительно до 10 триллионов инвестиционных кредитов", — отметил Аксаков.

"Банкиры участвовали в обсуждении тех нормативных документов, которые ЦБ подготовил, и, на мой взгляд, они вполне удовлетворены предложенным", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 17 июня в 11.00 мск.