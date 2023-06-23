МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Банк России с 1 сентября 2023 года ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов через повышение надбавок к коэффициентам риска, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Россиян предупредили об афере с "рефинансированием" кредитов

"Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам", — сказано в сообщении.

Мера будет действовать параллельно с более жесткими макропруденциальными лимитами на предоставление кредитов и займов заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% и на срок свыше 5 лет, которые начнут действовать в третьем квартале текущего года.

Новые надбавки в большей степени будут влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под них попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными. "Средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 года он составлял 1,23)", — отметили в ЦБ.

Поскольку надбавки будут применяться к вновь предоставленным кредитам, запас капитала будет накапливаться постепенно. И через год за счет надбавок он будет составлять 6,5% портфеля потребкредитов с учетом вычета резервов на возможные потери. Но он может быть и меньше, если структура кредитования изменится в пользу менее рискованных кредитов, добавили в регуляторе.

"Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, однако в результате повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам", — заключили в Банке России.