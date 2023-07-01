МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Все российские банки с сегодняшнего дня обязаны обеспечивать использование электронных сертификатов по картам "Мир": 1 июля вступили в силу соответствующие поправки к закону "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата". Пенсии, микрозаймы и налоги: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Электронный сертификат – это новый способ получения населением социальной поддержки. Этот инструмент предоставляет возможность самостоятельно приобретать отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов при наличии оснований на получение мер государственной поддержки в натуральной форме.

Электронный сертификат выпускается к карте "Мир" любого банка, а оплата работает аналогично операциям с использованием банковских карт и позволяет мгновенно оплатить отдельные виды товаров при наличии оснований на предоставление мер социальной поддержки.

При этом у системно значимых банков такая обязанность появилась еще раньше: обеспечить возможность использования электронного сертификата они были обязаны не позднее 1 января этого года.