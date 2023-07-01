МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. ЦБ с 1 июля впервые ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам — сокращение на третий квартал составит 5 процентных пунктов по сравнению с предыдущими значениями. Пенсии, микрозаймы и налоги: что изменится в жизни россиян с 1 июля

ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и микрофинансовых организаций с начала текущего года: банки с универсальной лицензией могли предоставить сильно закредитованным заемщикам максимум четверть от всех выданных ссуд, а кредитов на срок более 5 лет — не более 10%. МФО могли выдать таким клиентам не более 35% от всех оформленных за квартал микрозаймов. На второй квартал значения были сохранены.

Однако теперь кредитные организации с универсальной лицензией в июле-сентябре смогут предоставить заемщикам с долговой нагрузкой от 80% максимум пятую часть от всех выданных потребкредитов, а кредитов на срок более 5 лет — не более 5%. В то же время микрофинансовые организации смогут выдать им не более 30% от всех оформленных за квартал микрозаймов.

Решение ужесточить лимиты ЦБ объяснил необходимостью ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов и займов.

ЦБ отмечал, что банки и микрофинансовые организации с запасом соблюдали лимиты по итогам первого квартала 2023 года, это было достигнуто за счет предоставления заемщикам меньшего размера кредита и на меньший срок. Регулятор подчеркивает, что ограничения не привели к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов — спрос на кредиты продолжил рост, также произошло "некоторое перераспределение" рынка.