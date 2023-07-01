АСТАНА, 1 июл — ПРАЙМ. Завершилось перераспределение уставного капитала между государствами-участниками Евразийского банка развития (ЕАБР), в результате которого доля России в нем снизилась с 66% до 44,8%, сообщила пресс-служба правительства Казахстана. ЕАБР отметил быстрое восстановление экономической активности в Белоруссии

Согласно сообщению пресс-службы, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в пятницу провел очередное заседание совета ЕАБР, на котором рассмотрены итоги его работы за прошлый год и обсуждены актуальные вопросы текущей деятельности.

"Совет был также проинформирован о том, что 28 июня полностью исполнены принятые решения о перераспределении уставного капитала между государствами-участниками. В результате часть пакета акций России в оплаченном уставном капитале равномерно перераспределена между остальными государствами-участниками. По итогам доля России снизилась с 66% до 44,8%, а доля Казахстана увеличилась с 33% до 37,3%", — говорится в пресс-релизе.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что в 2022 году банк укрепил свою роль в качестве лидирующего института развития на евразийском пространстве, что подтверждено значительным ростом инвестиций в его проекты. Так, накопленный инвестиционный портфель достиг отметки в 13,4 миллиарда долларов с подписанием новых проектов на 2,5 миллиарда долларов, что, согласно пресс-релизу кабмина Казахстана, стало рекордным показателем и значительно превысило планы за отчетный период. Таким образом, общее количество проектов банка, направленных на повышение уровня жизни граждан стран-участниц, достигло 273.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. В течение 16 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.