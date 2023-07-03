МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Банк России планирует вывести карты отечественной платежной системы "Мир" в пять-шесть новых стран уже в этом году, рассказала в интервью газете "Известия" директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина. В Венесуэле начали принимать карты "Мир"

"Ситуация разная от страны к стране. Есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. Но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить. Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта "Мир". В наших планах — вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году", — сказала она.

Кроме того, по словам Бакиной, сегодня помимо работы, которую проводит Центробанк и Национальная система платежных карт, рынок самостоятельно находит такие решения. "Это касается Турции. Там такая возможность уже есть", — отмечает Бакина.

Уверенно карта "Мир" шагает и по Кубе. "Сейчас кубинская сторона настраивает POS-терминалы. Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов. Естественно, кубинская сторона тоже заинтересована в развитии таких отношений: это вклад в туризм, который в стране развивается очень активно", — сказала Бакина.

Также она отметила, что активно развивается использование Системы быстрых платежей для международных расчетов. По словам Бакиной, операций пока не так много, как хотелось бы, но процесс идет. Например, в мае прошло в два раза больше таких операций, чем в апреле. Она отметила, что пока доступны переводы из России за границу, но участники работают и над возможностью перевести из-за рубежа в страну.

"Сегодня уже пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП с участием их зарубежных банков-партнёров. Таких иностранных партнёров на сегодня 14 из трёх стран", — сообщила Бакина.

Также Бакина сообщила, что российские банки прорабатывают платежные решения для иностранных туристов, приезжающих в нашу страну.

"Это будут индивидуальные решения, которые делают наши банки. Отдельные банки прорабатывают разные способы, не только на базе карт "Мир", но и на основе оплаты по QR-коду или с помощью других технологий", — сказала она.

По словам Бакиной, в этой работе участвует и Минэкономразвития, которое отвечает за развитие туризма.