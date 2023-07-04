МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности компании "Тинькофф банк" до уровня "ruAA-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Польша возглавила один из европейских рейтингов, который ей не понравится

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Тинькофф банк" до уровня ruAА- со стабильным прогнозом", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что повышение рейтинга обусловлено ростом уровня диверсификации его доходов за последние два года (в том числе за счет развития залогового кредитования), а также сохранением адекватной рентабельности деятельности, несмотря на кризисные явления в экономике. Ключевое позитивное влияние на рейтинг банка оказывает статус системно значимой кредитной организации.

Подчеркивается, что банк "Тинькофф" стабильно занимает лидирующие позиции в сегменте кредитных карт, имеет сильную франшизу и ориентирован на предоставление высокотехнологичных услуг. Агентство также отмечает адекватную позицию по капиталу и рентабельности. Однако возросшие расходы на обеспечение деятельности и увеличение резервов на возможные потери привели более чем к двукратному снижению рентабельности.

По мнению аналитиков, по итогам года ожидается ощутимый рост кредитной активности банка, что позволит нарастить его чистую прибыль. Кроме того, "Тинькофф" намерен увеличивать продуктовый охват клиентской базы, что также будет способствовать усилению рентабельности на среднесрочном горизонте.