С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина опасается, как банки РФ справятся с ограничением доступа к технологиям, несмотря на то, что сейчас сектор очень продвинутый, заявила она в ходе своего выступления на Финансовом конгрессе Банка России. Набиуллина назвала причины текущего ослабления курса рубля

"Второе, чего я опасаюсь. У нас действительно финансовый сектор очень продвинутый, очень продвинутый. Как бы у нас не было здесь самоуспокоенности, что мы всего достигнем", — сказала Набиуллина.

Она добавила, что мир движется вперед, появляются новые технологические тренды. "Как у нас финансовый сектор с этим справится в условиях того, что многие технологии нам недоступны? Это ответ, наверное, будет от вас — от банковского сектора: что мы можем в этой связи сделать", — отметила глава ЦБ.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.